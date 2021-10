L'Autorité palestinienne condamne un projet sioniste de construction de 3.000 nouveaux logements en Cisjordanie

L'Autorité palestinienne a condamné vendredi un projet du gouvernement israélien de construire 3.000 nouveaux logements dans les colonies en Cisjordanie.

Ils "constituent une extension visant à accroître et élargir les colonies qui s'étendent sur la Cisjordanie, El-Qods-Est et ses environs", a dénoncé le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a accusé le gouvernement du Premier ministre sioniste Naftali Bennett de tenter de masquer son expansion de colonies dans les territoires palestiniens avec pour objectif de "complètement séparer les territoires palestiniens".

Selon des estimations israéliennes et palestiniennes, quelque 650.000 colons juifs vivent dans 164 colonies et 124 avant-postes en Cisjordanie et à El-Qods-Est.

"Les colonies, sous toutes leurs formes, sont illégales et nulles", a souligné le communiqué, ajoutant que le gouvernement israélien était pleinement responsable de cette décision et de ses répercussions sur les opportunités d'instaurer la paix et d'aboutir à la solution à deux Etats.

L'entité sioniste occupe et contrôle la Cisjordanie et El-Qods-Est, qui sont revendiquées par les Palestiniens, depuis la guerre des Six-Jours en 1967. Les Palestiniens veulent établir leur Etat indépendant dans ces territoires avec El-Qods-Est pour capitale.