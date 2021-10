Journée nationale de la presse: Lamamra félicite la corporation

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a félicité, samedi, la corporation de la presse à l'occasion de la Journée nationale de la presse célébrée le 22 octobre de chaque année, exprimant aux journalistes toute son estime et son respect pour leur efforts visant à éclairer l'opinion publique et accompagner le corps diplomatique dans la défense des intérêts suprêmes du pays".

