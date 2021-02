Ligue 1: les dates de la 13e à la 16e journée fixées

La Ligue de football professionnel (LFP), a arrêté les dates des quatre prochaines journées du championnat de Ligue 1, de la 13e à la 16e journée, a-t-elle annoncé mercredi soir sur son site officiel.

Après le déroulement de la 12e, dont les rencontres se joueront samedi et dimanche prochains, la 13e journée est fixée aux 12 et 13 février.

La 14e journée, quant à elle, est programmée le week-end du 19 et 20 février, alors que la 15e journée, marquée par l’affiche MC Alger – JS Kabylie, est fixée aux 26 et 27 février.

Enfin, la 16e journée est programmée au début de mois de mars (5-6), avec au menu le derby algérois entre le Paradou AC et l’USM Alger.

Voici par ailleurs les dates des quatre prochaines journées : - 13e journée : Vendredi 12 et samedi 13 Février - 14e journée : Vendredi 19 et samedi 20 Février - 15e journée : Vendredi 26 et Samedi 27 Février - 16e journée : Vendredi 5 et Samedi 6 Mars.