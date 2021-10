Programme INNODEV: lancement d'une campagne de sensibilisation envers les PME à travers 13 wilayas

Une campagne de sensibilisation envers les petites et moyennes (PME) sera organisée, du 24 octobre au 16 décembre, à travers 13 wilayas de différentes régions du pays dans le cadre du programme INNODEV (Innovation-Développement des petites et moyennes entreprises), a indiqué dimanche le ministère de l'Industrie dans un communiqué.

Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de vulgariser ce projet, initié par le ministère de l’Industrie en collaboration avec la Coopération allemande GIZ, ses objectifs et ses activités à travers l’organisation de séminaires, de réunions et de rencontres de proximité, fait savoir la même source.

Les wilayas concernées par cette campagne sont celles d'Alger, Tipasa, Médéa Ouargla, Ghardaïa, Adrar, Boumerdes, Constantine, Batna, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Tlemcen et Bejaïa.

La campagne, qui coïncidera également avec la semaine mondiale de l’entreprenariat (GEW), prévue du 8 au 14 novembre, constitue une occasion pour sensibiliser les collectivités locales "quant au rôle important des PME dans le développement local et la nécessité de leur accompagnement", souligne le ministère.

Initié en février 2021, le programme INNODEV vise à renforcer l’offre de conseil publique et privée au profit des PME et à les accompagner pour devenir plus compétitives et plus vertes, en s’appuyant sur une expertise et des formations spécialisées.

Ce projet s’articule autour de quatre (04) composantes liées à l’économie verte/efficacité des ressources, la conquête de nouveaux marchés, le management de l’innovation et la réduction de la mortalité des entreprises.

Il s’agit plus précisément de permettre aux PME bénéficiaires de ce programme une utilisation plus efficace des intrants (énergie, eau, matières premières) et des extrants tels que la chaleur qui résulte du processus de production pour un impact positif sur l’environnement.

"INNODEV vise aussi à aider les PME à mieux se positionner à l’export, à favoriser le développement de produits innovants et à renforcer les capacités et les compétences des structures d’appui publiques et privées pour offrir de meilleures prestations dans le domaine du management de l’innovation au profit des PME", explique le communiqué.

En outre, le programme prévoit d’accompagner les PME pour la réduction de leurs mortalités à travers une meilleure connaissance des raisons de défaillance des PME.

