أكثر من 104 آلاف مترشح يجتازون هذا الخميس الدورة الاستثنائية لبكالوريا 2017

يجتاز أكثر من 104 آلاف مترشح تم إقصاؤهم خلال الدورة العادية لبكالوريا 2017، هذا الخميس، امتحانات الدورة الاستثانئية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة المتأخرين والغائبين.

واستكملت وزارة التربية جميع التدابير الضرورية لاجراء الدورة الاستثنائية للبكالوريا ، حيث تم توفير 299 مركز إجراء عبر الوطن لفائدة 104.036 مترشح ، منهم 10.082 مترشح متمدرس و 93.954 مترشح حر، لمدة خمسة أيام ابتداء من الخميس الـ13 جويلية الجاري إلى غاية 18 من الشهر نفسه ، على أن يكون الجمعة يوم راحة للممتحنين، ليستأنفوا الاختبارات يوم السبت بصفة عادية وفق جدول سير الاختبارات المدونة في الاستدعاء .

واعتمدت وزارة التربية رزنامة الامتحانات نفسها التي تم إقرارها خلال دورة 11 جوان بالنسبة لجميع الشعب، فضلا عن اعتماد نفس الإجراءات الأمنية سواء بمراكز الامتحانات أم بمراكز التصحيح، لا سيما تنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل، مع منع دخول السيارات إلى المراكز ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.

وأعاد قرار الرئيس بوتفليقة بتنظيم هذه الدور الاستثانية الأمل في صفوف الطلاب الذين تأخروا عن الدورة الأولى وأوليائهم وفق ما أكده بعض الطلبة للاذاعة الجزائرية.

وأكد المفتش العام بوزارة التربية نجادي مسقم أن الإعلان عن نتائج بكالوريا 2017 بدورتيها العادية والاستثنائية سيكون نهاية الشهر الجاري مشيرا إلى أن وزارة التربية تعتبر الدورتين كدورة واحدة .

وبدورها وضعت مصالح الدرك الوطني ، مخططا أمنيا خاصا لتأمين مجريات الدورة الاستثنائية لبكالوريا 2017 على مستوى 48 ولاية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية