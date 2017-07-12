تـــدمـــير أربـــع قنـــابـل تقــليــدية الصنــع بالمــديــة والشــــلف

تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء بكل من المدية والشلف، من تدمير أربع قنابل تقليدية الصنع على إثر عمليات بحث وتفتيش قامت بها في إطار مكافحة الارهاب حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عمليات بحث وتفتيش دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي يوم 11 يوليو 2017 بالمدية والشلف (الناحية العسكرية الأولى) أربع (04) قنابل تقليدية الصنع

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي وبسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) مهربين (02) وضبطت شاحنتين محملتين ب 20 قنطارا من معدن النحاس و75 قنطارا من مادة التبغ في حين أوقف حراس الحدود بعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) ثلاثة (03) مهربين وحجزوا مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب

من جهة أخرى أحبطت وحدات حراس الشواطئ بعنابة (الناحية العسكرية الخامسة) و وهران (الناحية العسكرية الثانية) محاولات هجرة غير شرعية ل98 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج