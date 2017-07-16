بلعمــبري للاذاعـــة : تـــدخــل تبـــون في ملــف " تــحفيــزات الصيــادلــة" كــان إيجــابيـــا

أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال اجتماع وزاري ضم وزراء الصحة والعمل والمالية والعلاقة مع البرلمان، بتشكيل لجنة تجمع وزارتي الصحة والعمل و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلةلمناقشة كل النقاط العالقة وتقديم التوصيات ومراجعة هوامش ربح الصيادلة الخواص.

وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد عبرت عن احتجاجها على إقرار إلغاء آلية العمل بهوامش الربح على ترويج الأدوية الجنيسة" المحلية الصنع" ودعت إلى إضراب وطني في الـ 12 من الشهر الجاري قبل أن تقرر إلغاءه بعد لقاءات جمع ممثليها مع وزير الصحة مختار حزبلاوي ووزير العمل مراد زمالي .

و قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في في تصريح للاذاعة الجزائرية هذا الأحد "إن تدخل الوزارة الأولى كان إيجابيا بخصوص القضايا العالقة للإبقاء على نظام التحفيزات".

و فيما يخص تسعيرة الدواء و مراجعة هوامش الربح و التحفيزات، إعتبر بلعمبري "القرار إستراتيجي لتكريس إقتصاد مستقل فيما يخص صناعة الدواء و تنمية القطاع الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستقبل الصناعة الصيدلانية".

هذا و كان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد ترأس إجتماعا وزاريا مشتركا حضره كل من وزاراء المالية و الصحة والعمل و العلاقات مع البرلمان.

وتم خلاله دراسة الملفات المتعلقة بإثراء القانون المتعلق بالصحة و الأجر و هوامش الربح للصيادلة الخواص.

المصدر:الإذاعة الجزائرية