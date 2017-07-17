الرئيس بوتفـليقـــة يعطي تعليمات بتعويض ضحـايا خسـائر الحـــرائق

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين بدوي بتيزي وزو هذا الإثنين أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات بضرورة تعويض ضحايا الحرائق المسجلة اعلى مستوى 17 ولاية

و أبلغ بدوي الذي وقف على حجم الخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة من قرية آث رحمون ببلدية اث يحي موسى "أن رئيس الجمهورية كلفه بطمأنة الضحايا و تعويضهم عن جميع الخسائر التي لحقت بالمناطق التي مستها حرائق الغابات من سكان و أشجار مثمرة و قطيع أغنام و خلايا نحل"

وقد تم تنصيب لجنة على مستوى الولاية لإحصاء كافة الخسائر و من ثمة تعويض المتضررين -يقول الوزير- الذي قدم تعازي الحكومة لعائلة الضحية كروان رابح ( 64 سنة) بقرية أث رحمون المتوفي متأثرا بحروقه البليغة الثلاثاء الفارط.

وحسب حصيلة مؤقتة أعلنت عنها محافظة الغابات فقد سجلت ولاية تيزي وزو إلى غاية أمس الأحد نشوب 112 بؤرة حريق غابة أتت على مساحة تتربع على 2.377 هكتار من الغطاء النباتي منها 1.083 شجرة مثمرة و 642 هكتار من الأحراش 418 هكتار من الأدغال و 243 هكتار من الغابات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج