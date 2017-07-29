السراج يؤكد أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى"مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن الليبي"

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى"مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن الليبي".

وفي تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين أكد المسؤول الليبي أن زيارته إلى الجزائر"تندرج في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة والتنسيق مع القيادة الجزائرية حول الشأن الليبي والأوضاع في ليبيا"، مؤكدا أنها مناسبة لمناقشة "التطورات الأخيرة".

وأضاف أن المشاورات مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى"العمل على استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن الجزائر اللذين هما امتداد لبعضهما".

وقد شرع رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم في زيارة عمل إلى الجزائر، في إطار"اللقاءات التشاورية المستمرة"، بين مسؤولي البلدين.

وكان في استقبال فايز السراج لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وتندرج هذه الزيارة الجديدة للسيد فايز السراج للجزائر في إطار المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، وستسمح بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار تسوية الأزمة التي مست هذا البلد الشقيق والجار، والمنبثق عن الاتفاق السياسي ل 17 ديسمبر 2015.

وستكون فرصة للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة في هذا البلد والتي تعتمد على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية وبعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية