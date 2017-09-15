الجولة الثالثة : صدارة ثنائية بين شبيبة سكيكدة وجمعية عين مليلة تواصل سقوط رائد القبة

حققت شبيبة سكيكدة وجمعية عين مليلة الفوز الثالث على التوالي بالترتيب امام غالي معسكروشباب عين الفكرون بنفس النتيجة(1-2) لتتقسمان صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم،فيما تكبد رائد القبة الانهزام الثاني منذ بداية الموسم بميدانه على يد شبيبة بجاية (0-1) لحساب الجولة الثالثة التي لعبت اليوم الجمعة.

فوز السكيكديين جاء بعد مباراة مثيرة،حيث افتتحت الشبيبة باب التسجيل عن طريق شنيقر في الدقيقة 16 ليأتي التعديل للمحليين سريعا بفضل لحمري. وتواصل الصراع بين الفريقين طيلة الشوط الثاني، لكن صحبي قال في الاخير كلمته مانحا النقاط الثلاث لفريقه في الوقت بدل الضائع.

من جهتها خاضت جمعية عين مليلة"داربي"قوي خارج الديار امام شباب عين الفكرون،حيث زارت شباك المحليين بداية من الدقيقة 13 بهدف من سليماني. أصحاب الارض لم يستسلموا معدلين الكفة في بداية المرحلة الثانية عن طريق حاجي (53). ومنح دبيح (65) هدف الانتصار لأبناء عين مليلة الذين يتقاسمون الصدارة مع شبيبة سكيكدة برصيد 9 نقاط.

في الملاحقة تأتي شبيبة بجاية (7 نقاط) العائدة بفوز ثمين من العاصمة امام رائد القبة (0-1) التي سجلت الهزيمة الثانية بميدانها ولم تتمكن من الرد على موسي في الدقيقة 34.

وتتقاسم الشبيبة الوصافة مع الجارة في المدينة مولودية بجاية العائدة هي ايضا بالزاد كاملا من تنقلها لمواجهة مولودية العلمة (0-1) بفضل اصابة حملت توقيع بلقاسمي (37).

وحقق شباب برج بوعريريج فوزا عريضا على حساب مولودية سعيدة (4-0) بعد ثنائية كوربية (38، 52) وهدفي غربي (8) ونياتي (71) ليرتقي البرايجية الى المركز الثامن بمجموع 4 نقاط.

وانتهت مباريات سريع غليزان - جمعية الشلف و وداد تلمسان - شباب باتنة وامل بوسعادة - جمعية وهران بنتيجة التعادل دون أهداف (0-0) في جولة عرفت استقالة مدربي سريع غليزان يوسف بوزيدي وغالي معسكر مجدي قردي.

وقال قردي عقب انهزام فريقه امام شبيبة سكيكدة:"نحن نعمل في غياب أبسط الامكانيات فما بالك بمتطلبات فريق ينشط في الرابطة المحترفة الثانية. لا استطيع مواصلة المشوار ولست مدربا للفريق منذ هذه اللحظة".

النتائج الكاملة والترتيب:

سريع غليزان - جمعية الشلف 0 - 0

وداد تلمسان - شباب باتنة 0 - 0

غالي معسكر- ش.سكيكدة 1 - 2

امل بوسعادة - جمعية وهران 0 - 0

مولودية العلمة - مولودية بجاية 0 - 1

شباب عين الفكرون - ج. عين مليلة 1 - 2

شباب برج بوعريريج - م. سعيدة 4 - 0

رائد القبة - شبيبة بجاية 0 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة سكيكدة 9 3

-- جمعية عين مليلة 9 3

3. مولودية بجاية 7 3

--. شبيبة بجاية 7 3

5. شباب باتنة 5 3

--. جمعية وهران 5 3

--. أولمبي الشلف 5 3

8. --. أهلي برج بوعريريج 4 3

9. مولودية العلمة 3 3

--. مولودية سعيدة 3 2

11. سريع غليزان 2 3

12. رائد القبة 1 3

--. ش.عين الفكرون 1 3

--.غالي معسكر 1 3

--.وداد تلمسان 1 3

-- أمل بوسعادة 1 3.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية