الجولة 6 : مولودية بجاية تعتلي الصدارة وأمل بوسعادة يحقق أول فوز هذا الموسم

اعتلت مولودية بجاية صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موبيليس بعد فوزها على غالي معسكر (4-2) مستغلة سقوط الرائد السابق أمل عين مليلة بملعب محمد بومزراق أمام جمعية الشلف (1-0)،فيما حقق أمل بوسعادة أول فوز هذا الموسم وكان ذلك على حساب رائد القبة (4-1) هذا الجمعة لحساب الجولة السادسة.

ودخلت المولودية البجاوية (16 نقطة) اللقاء بعزيمة كبيرة ترجمتها ثنائية حملت توقيع نزواني في الدقيقتين 4 ثم 45. المد الهجومي للمحليين تواصل لتأتي إصابتي بلقاسمي (50) وموحلي (73) لتحسم مصير النقاط الثلاث رغم عودة غالي معسكر المتأخرة عن طريق قاسم (77) ودايخ (88).

ونصبت شبيبة سكيكدة نفسها وصيفا جديدا عقب سحقها الضيف شباب عين الفكرون برباعية نظيفة حملت توقيع برملة (20) ومختار (80 و 90+1) و خزري (83) لتصبح على بعد نقطة عن القمة.

من جهتها لم تفوت جمعية الشلف فرصة استقبال أمل عين مليلة لتحقق فوزا صعبا، لكن ثمينا (1-0). وسمح هدف بعوش (46)"للشلفاوة"بالارتقاء إلى الصف الرابع برصيد 12 نقطة.

ولم يعرف"داربي"الغرب المنتظر بين جمعية وهران وداد تلمسان أي فائز و ألت نتيجته للتعادل الايجابي (1-1). وافتتح أبناء المدينة الجديدة باب التسجيل مبكرا بفضل يوسف خوجة (6)، لكن"التلمسانيين"رفضوا الاستلام وعدلوا عن طريق بحاري (77).

بالمقابل"داربي"شرق الوطن بين مولودية العلمة وأهلي برج بوعريريج وفى بكل وعوده وتدحرجت النتيجة من طرف لأخر لتستقر في الأخير على التعادل

(2-2). ووصل الضيوف بسرعة لشباك العلمة بفضل بوعافية (8) الذي رد عليه لعوافي بثنائي في نهاية الشوط الأول (45+2) وبداية المرحة الثانية (52). تقدم المحليين لم يدم سوى دقيقة واحدة ليعدل عثماني للأهلي البرايجي (53).

من جانبه حقق شباب باتنة فوزا باهرا على حساب شبيبة بجاية بنتيجة (3-0) بأهداف ضيف (1) وزغلي (27) وقارة (86) ليبتعد أبناء الاوراس (8 نقاط) بعض الشيء عن منطقة الخطر.

ونجحت مولودية سعيدة في بلوغ الأهم أي الفوز على حساب الجار سريع غليزان (1-0) بهدف بن عيادة (62) ليرتقي السعيديون إلى الصف السادس برصيد 9 نقاط.

وصنع أمل بوسعادة الحدث بتسجيله أول فوز له في الموسم وبرباعية كاملة ارتسمت ملامحها بداية من 45 دقيقة الأولى من عمر اللقاء بأهداف امسعودان (4) وبعلي (10) و بن شرقي (43) وسط ذهول أبناء القبة الذين لم يتمكنوا في أي من مجاراة الريتم الذي فرضه أصحاب الأرض ليختتم اللاعب لعراب المهرجان التهديف البوسعادي في نهاية المقابلة (90).

في أخر مباراة لحساب الجولة السادسة التي ميزها توزيع الحكام خمس بطاقات حمراء كاملة، فاز شباب باتنة على شبيبة بجاية بنتيجة مريحة (3-0) بأهداف ضيف (1) وزغلي (27) وقارة (86).بعد هذا الفوز يتقاسم الباتنيون المرتبة السابعة برصيد 8 نقاط مع منافسهم وكذا سريع غليزان.

النتائج الكاملة والترتيب:

شبيبة سكيكدة - شباب عين الفكرون 4 - 0

مولودية سعيدة - سريع غليزان 1 - 0

جمعية وهران - وداد تلمسان 1 - 1

مولودية العلمة - أهلي برج بوعريريج 2 - 2

أمل بوسعادة - رائد القبة 4 - 1

شباب باتنة - شبيبة بجاية 3 - 0

مولودية بجاية - غالي معسكر 4 - 2

جمعية الشلف - أمل عين مليلة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية بجاية 16 6

2. شبيبة سكيكدة 15 6

3. جمعية عين مليلة 13 6

4. جمعية الشلف 12 6

5. جمعية وهران 10 6

6 . مولودية سعيدة 9 6

7. سريع غليزان 8 6

--. شبيبة بجاية 8 6

--. شباب باتنة 8 6

10. مولودية العلمة 6 6

11. أهلي برج بوعريريج 5 6

--. وداد تلمسان 5 6

-- أمل بوسعادة 5 6

14.شباب عين الفكرون 4 6

15. رائد القبة 3 6

16.غالي معسكر 2 6.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية