مونديال 2018: روسيا تنهي الشوط الأول متفوقة على السعودية (2-0)

أنهى المنتخب الروسي الشوط الأول من المقابلة الافتتاحية لمونديال 2018 هذا الخميس متفوقا على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

وسجل أول هدف في هذا العرس الكروي على أرضية ملعب لوجنيكي وأمام جمهوره لوري غازنسكي في الدقيقة 12 ليضيف دونيس شاريشاف الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر المباراة الأولى في المجموعة الأولى.

وتشارك روسيا في البطولة وهي تحتل المركز السبعين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ولا يسبقها سوى السعودية صاحبة المركز 67 من بين 32 دولة ستشارك بالبطولة العالمية.

كانت آخر مرة تتجاوز فيها روسيا دور المجموعات بكأس العالم في عام 1986، عندما كانت جزءا من منتخبالاتحاد السوفياتي، بينما كان الظهور الوحيد للسعودية في دور 16 عام 1994. ومنذ ذلك الوقت، خسرت السعودية سبع مباريات وتعادلت في مباراتين خلال ثلاث مشاركات باهتة لها في كأس العالم.

روسيا - السعودية.. أرقام

وفازت السعودية بمباراتين وديتين لها قبل الخسارة في ثلاث مباريات متتالية، وكانت الأخيرة بنتيجة 2-1 أمام ألمانيا حاملة لقب كأس العالم.

في حين كان آخر انتصار لروسيا في مباراة دولية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما فازت على كوريا الجنوبية 4-2 وديا، أما في آخر مباراتين وديتين قبل كأس العالم فإنها خسرت من النمسا وتعادلت مع تركيا1-1.

وسعى مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف لإعادة بناء الفريق وتقوية الدفاع تحديدا بعد سلسلة من الإصابات الخطيرة لعدد من أكثر اللاعبين أصحاب خبرة. لكن روسيا ستخوض البطولة دون إبداء علامات على التحسن، لكنها تملك فرصة واقعية في التأهل لدور 16 لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، كما أن أجواء كأس العالم والتشجيع الحماسي من الجمهور قد يدفعانها للظهور بشكل مختلف.

ولم تحلم روسيا بمنافس أفضل من السعودية في لقاء الافتتاح، لكن تشيرتشيسوف يدرك أن اللاعبين والمشجعين بحاجة إلى استرجاع الثقة.



مدرب روسيا: لا توجد فرق ضعيفة

وقال تشيرتشيسوف في تصريحات الأربعاء إن فريقه سيتحلى بالشجاعة أمام السعودية، مضيفا "نحن ندرس خصومنا منذ اليوم الأول، لا توجد فرق ضعيفة في أي من المجموعات، اللعبة الأولى مهمة لأنها ستحدد مسيرة كل فريق في البطولة العالمية".

وأوضح تشيرتشيسوف أن "أي مدرب لا بد أن يتعرض للانتقادات، لا أطالع شيئا وأركز فقط على عملي، النقد جزء من العالم الذي نعيش فيه الآن".

وسيكون المنتخب السعودي أول منتخب عربي يخوض المباراة الافتتاحية في تاريخ كأس العالم.

مدرب السعودية: سنلعب من أجل الفوز

وقال مدرب السعودية خوان أنطونيو بيتزي خلال مؤتمر صحفي في موسكو الأربعاء إنه يفضل اتباع أسلوب هجومي، مضيفا "نريد الظهور بصورة مشرفة، بشكل شخصي أشعر بحماس كبير لخوض مباراة الافتتاح في أعظم بطولة".

وتابع المدرب الأرجنتيني "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنظهر بصورة مميزة، ونسعد الشعب السعودي. نريد أن نقاتل على كل كرة، وأن نترك بصمة في البطولة، وأحب اللعب بنهج هجومي، وهذا ما سنبادر بفعله غدا، وإذا أحسنا التعامل مع الكرة عند الاستحواذ سنحقق ما نريد".

ولعب المنتخبان معا مرة واحدة فقط من قبل وكانت مباراة ودية عام 1993 انتهت بفوز السعودية 4-2.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / وكالات