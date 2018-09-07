الرابطة المحترفة الثانية - الجولة الخامسة: أولمبي الشلف يتعثر و وداد تلمسان يلتحق به في الصدارة

التحق وداد تلمسان بأولمبي الشلف في صدارة الترتيب إثر فوزه على اتحاد الحراش (2-0)، مُغتنما تعثر أولمبي الشلف مع اتحاد بسكرة (0-0)، بمناسبة إجراء الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة، والتي تميزت بست تعادلات، منها خمسة سلبية (0-0)، وتسجيل تسعة أهداف فقط.

استغل وداد تلمسان مشاكل اتحاد الحراش ليلحق به خسارته الرابعة (2-0)، وسجل بلحمري للضيوف في الدقيقة (4)، ثم أضاف المخضرم الحاج بوقاش (د 88) الإصابة الثانية وهدف الفوز للفريق التلمساني، الذي يصعد إلى كرسي الريادة (11 ن) مناصفة مع الشلف، بينما يقبع "الحراشية" في الصف الأخير بنقطة واحدة.

ويواصل فريق شبيبة سكيكدة سلسلة خيباته منذ انطلاق الموسم، حيث فرض عليه ضيفه جمعية وهران نتيجة التعادل السلبي (0-0)، وبالتالي يقبع "السكيكدية" في المركز الـ13 (4 ن)، بينما تتواجد الجمعية في وسط جدول الترتيب (الصف التاسع، 6 ن).

وعادت مولودية سعيدة من بعيد أمام اتحاد عنابة (2-1)، عقب قلبها لتأخرها في النتيجة، بعدما سيطرت تشكيلة المدرب كمال مواسة على أطوار الشوط الأول، وجسدت ذلك عبر هدف اللاعب كموح (د 10)، لكن في المرحلة استفاق أصحاب الأرض، فعدل بن ويس (د 47)، قبل أن يضيف عبدي الإصابة الثانية (د 55)، مانحا أول فوز لـ "السعيدية" منذ انطلاق الموسم، يضعهم في الصف التاسع (6 ن)، بينما يُبقي هذا التعثر الصاعد الجديد في المركز السابع (7 ن).

وشهدت هذه الجولة الخامسة صيام المهاجمين على التهديف في خمس مباريات كاملة، على غرار شبيبة بجاية - رائد القبة (0-0)، حيث عاد "القباوية" بنقطة ثمينة، تسمح لهم بالتنفس قليلا (الصف 15، 3 ن) بعد عديد المشاكل التي عرفها الرائد في بداية البطولة بخوضه ثلاث جولات بالفريق الرديف، في حين تمتلك الشبيبة 5 نقاط (الصف 11).

ولم ينطلق عداد اتحاد البليدة في تسجيل الانتصارات، فأضاف تعادلا آخرا بملعبه الإخوة براكني مع أمل بوسعادة (0-0)، تعادل منحه النقطة الرابعة، التي تبقيه في المركز الـ13، بينما يتواجد الأمل في المركز الرابع (8 ن) مناصفة مع العلمة وبسكرة.

ولم يستغل نجم مقرة إجراء أول لقاء له لتحقيق الفوز على مولودية العلمة، مكتفيا بالتعادل (0-0)، حيث استقبل الصاعد الجديد خلال الجولات الماضية بملعب سطيف، قبل أن تعلن الرابطة اعتماد ملعبه. ويوجد النجم في المركز الـ11 (5 ن)، بينما أضاف "العلمية" نقطة تبقيهم في الصف الرابع (8 ن)، رغم استقالة مدربهم خالد لونيسي قبل هذه الجولة.

وشهد داربي الغرب بين ترجي مستغانم وضيفه سريع غليزان، تنافسا وإثارة فوق الميدان قبل أن ينتهي بالتعادل الإيجابي (2-2)، البداية كانت للزوار الذين افتتحوا باب التهديف عند الدقيقة (17) بواسطة علاق، ثم أضاف المنور الثاني (د 35). لكن في الشوط الثاني استفاقت عناصر الترجي، وكثفت من حملاتها الهجومية، التي أتت بثمارها في الدقيقة (45+2) وقاوم السريع الضغط المستغانمي في باقي مراحل اللعب. وفي حين كانت تتجه المواجهة نحو فوز غليزان، عدل نوري الكفة في الرمق الأخير (د 90+5). نقطة واحدة تسمح للترجي بالبقاء في المركز الثالث (10 ن)، بينما صعد السريع إلى الصف السابع (7 ن).

وفي آخر مقابلة، اكتفى المتصدر السابق أولمبي الشلف بالتعادل السلبي فوق ميدانه مع اتحاد بسكرة (0-0)، وبالتالي سمح "الشلفاوة" لـ التلمسانيين بمزاحمتهم في الطليعة برصيد 11 نقطة، بالمقابل صعد أبناء الجنوب إلى المركز الرابع (8 ن).

وجاءت النتائج الكاملة والهدافون، عقب إجراء مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة كما يلي :

شبيبة سكيكدة : 0

جمعية وهران : 0

مولودية سعيدة : 2 بن ويس (د 47)، نوري (د 55)

اتحاد عنابة : 1 كموح (د 10)

شبيبة بجاية : 0

رائد القبة : 0

اتحاد البليدة : 0

أمل بوسعادة : 0

نجم مقرة : 0

مولودية العلمة : 0

ترجي مستغانم : 2 منصور (د 45+2)، نوري (د 90+5)

سريع غليزان : 2 علاق (د 17 ض.ج)، المنور (د 35)

اتحاد الحراش : 0

وداد تلمسان : 2 بلحمري (د 5)، بوقاش (د 87)

أولمبي الشلف : 0

اتحاد بسكرة : 0.