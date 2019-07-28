ألعاب القوى/ البطولة الوطنية المفتوحة: عداؤو المجمع البترولي يسيطرون على المنافسة بحصدهم لأغلبية الألقاب

سيطرعداؤو فريق المجمع الرياضي البترولي بحصدهم لأغلبية ألقاب البطولة الوطنية لألعاب القوى التي اختتمت مساء اليوم السبت بميدان الباخرة المحطمة ببرج الكيفان (شرق الجزائر العاصمة).

وخلال منافسات اليوم الثالث والأخير، والتي تواصلت الى ساعة متأخرة من الليل، نالت عناصر المجمع ستة ذهبيات من بين 14 اختصاصا اجري اليوم، من بينهم القفز بالزانة الذي استمر على قرابة العاشرة ليلا. ليختتم المجمع مشاركته ب14 ميدالية من المعدن النفيس، بعدما كان قد حصد في اليومين الاولين ثماني ذهبيات.

وبالعودة الى منافسات اليوم الثالث، فقد تحصل على بقية الذهبيات رياضيو الاندية العاصمية و ولاية برج بوعريريج.

ونالت الفرق العاصمية ستة ألقاب، حققها كل من: النادي الرياضي الشراقة (لقبين) وسريع سيدي امحمد (لقبين) الحماية المدنية (لقب واحد) والامن الوطني (لقب واحد). اما ولاية برج بوعريرج فقد حققت ذهبيتين عبر كل من نادي مواهب اتليتيك برج بوعريريج ونادي شباب برج بوعريريج.

وحول سيطرة المجمع النفطي، يقول المدرب بشير معريش ل"واج" "صحيح ان هذه ثمرة عمل دؤوب بين الرياضي ومدربه، لكن لا ننكر أيضا أن فريقنا يتمتع بإمكانيات أكبر مقارنة مع بقية الاندية التي تعاني، كما نضم أفضل الرياضيين على المستوى الوطني، ولدينا أيضا مدربين يملكون كفاءات عالية، مما سمح لنا بفرض منطقنا في أغلبية الاختصاصات".

وجرت البطولة على مدار أربعة أيام، حيث انطلقت يوم الاربعاء واختتمت اليوم السبت، حيث عرف اليوم الاخير حضور وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي، الذي سلم بعض الميداليات للرياضيين الفائزين.

وعرفت المنافسة -المنظمة تخليدا لروح الفقيد مغازي شعة- مشاركة بعض رياضيي النخبة، على غرار عبد المالك لحلولو (400 متر/ حواجز) أمينة بتيش (3000 متر/موانع) محمد تريكي (القفز الثلاثي) بالاضافة الى العربي بورعدة (عشاري) الذي شارك في بعض الاختصاصات.

وحضر هذه البطولة 30 ناديا ، منهم جمعية الامن الوطني ،الحماية المدنية، اتحاد بسكرة، شبيبة الساورة، شبيبة القبائل ، شبيبة عزازقة، نادي بجاية، أمل الاربعاء، شباب الشراقة، نجم باب الوادي ، جمعية البريد والمواصلات، نادي الأبيار، مركز تحضير المنتخبات العسكرية وناديان من براقي.