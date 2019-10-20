اليوم الوطني للمتبرعين بالدم : الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم تطلق دعوة للتبرع

اطلقت الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم الاحد بمناسبة اليوم الوطني للمتبرعين بالدم المصادف ليوم الـ25 اكتوبر من كل سنة، نداء للتبرع بالدم.

واوضحت الاتحادية ان النداء موجه لجميع السكان الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و65 سنة و يتمتعون بصحة جيدة، داعية المواطنين الى "الاستجابة بكثافة" لهذا النداء.

واوضح ذات المصدر ان "هذا العمل البسيط و العادي سيعطي الامل و البسمة لآلاف الاشخاص الذين يعانون في صمت في انتظار عملية نقل للدم قد تكون سببا في شفائهم" مؤكدة ان التجهيزات المستعملة في عملية نقل الدم، احادية الاستعمال، و معقمة.

وستحيي الجزائر يوم الجمعة المقبل اليوم الوطني للمتبرعين بالدم حيث ستنظم بهذه المناسبة عديد التظاهرات منها محاضرات حول الموضوع فضلا عن عمليات تبرع بالدم عبر كامل التراب الوطني.

للتذكير ان الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية من بينها الجزائر قد اوصت بتبني استراتيجيات واضحة من اجل تطوير تعميم الوصول الى سلامة و امن نقل الدم والتي تقوم خاصة على ترقية عملية التبرع بالدم بصفة منتظمة و ارادية ومجانية.