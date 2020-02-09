27 جريحا في انحراف و انقلاب حافلة بغليزان

أصيب 27 شخصا بجروح من بينهم خمسة حالاتهم خطيرة, جراء حادث مرور وقع اليوم الأحد ببلدية وادي ارهيو (ولاية غليزان), حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضحت ذات المصالح, أن الحادث وقع في حدود الساعة 11 على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمنطقة المسماة دوار " الحطاطبة " بين بلديتي لحلاف و وادي ارهيو, إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط عمي موسى - وادي ارهيو.

ونجم عن الحادث إصابة 27 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة, من بينهم 5 حالاتهم خطيرة, ليتم إجلائهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد فرانسيس" لوادي ارهيو .

كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: وأج