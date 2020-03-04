بسبب كورونا .. تأجيل كأس السوبر والبطولة الإفريقية للأندية

أعلنت الكونفيديرالية الإفريقية لكرة اليد هذا الأربعاء عن تأجيل لقاء كأس السوبر والبطولة الإفريقية للأندية الحاملة للكؤوس، الذي كان من المقرر تنظيمهما بداية شهر أفريل بالجزائر العاصمة ، بسبب فيروس كورونا ، حسب بيان الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

نشرت هذا الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عبر صفحتها على فيس بوك بيان تعلن فيه أن الكونفيديرالية الإفريقية لكرة اليد، عن تأجيل لقاء كأس السوبر والبطولة الإفريقية لأندية الحاملة للكؤوس،وهذا بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

اللقاء الذي من المقرر تنظيمه ابتدأ من 01 وإلى غاية 13 أفريل بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة.

للتذكير فإن هذا اللقاء المؤجل يدخل في إطار الطبعة الـ27 لكأس السوبر التي كانت مبرمجة يوم الفاتح من أفريل ، ما بين الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي .

فيما يخص البطولة الإفريقية للأندية الحاملة للكؤوس، في طبعتها الـ36 ،التي كانت مقررة من 02 إلى 13 أفريل، وستكون المشاركة الجزائرية ببطل الجزائر لكرة اليد شباب برج بوعريريج ،المجمع البترولي ،وشبيبة سكيكدة .

وأضاف ذات البيان بأن هذا التأجيل جاء في إطار الحيطة من خطر انتشار فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان عن مواعيد وتواريخ إجراء المنافسة في وقت لاحق.

وقد سجلت الجزائر هذا الأربعاء أربع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد إلى 12 حالة.

كما أعلنت مساء اليوم رابطة كرة السلة الإفريقية، عن تأجيل انطلاق الطبعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية، التي كانت مقررة يوم 13 مارس الجاري بدكار، وتعتبر هذه ثاني تظاهرة رياضية تؤجل بسبب فيروس كورونا.