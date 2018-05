Ligue 1 - 28e journée : le CS Constantine à un point du sacre, l’USM El Harrach en Ligue 2

Le CS Constantine s’est rapproché encore plus du sacre de champion d’Algérie en battant la JS Kabylie (2-1), ce vendredi, à l’occasion de la suite et fin de la 28e journée de la Ligue 1. De son côté, l’USM El Harrach a signé sa relégation en Ligue 2 après avoir été battue à domicile par la JS Saoura (2-3) qui rejoint la NA Hussein Dey sur la 2e marche du podium.

Sauf catastrophe, le successeur de l’ES Sétif sera le CS Constantine. Pour leur dernier test de la saison, les Sanafir ont passé avec succès l’écueil de la JS Kabylie en s’imposant sur le score de 2 buts à 1.

Dans un stade Hamlaoui plein comme un œuf, les Clubistes ont mis du temps pour débloquer la situation. Il aura fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir El Amri ouvrir la marque, de la tête, à la 39e minute. Oublié par les défenseurs de la JSK, le porteur du numéro 13 a profité d’un ballon dévié de la tête par Abid afin de libérer les siens.

Cependant, la joie des Constantinois, sur la pelouse comme en tribune, a été très brève. En effet, les Canaris ont réussi à niveler le score deux minutes plus tard par l’entremise de Yettou (41’).

La pause citron terminée, les protégés de Abdelkader Amrani se sont littéralement installés dans la moitié de terrain adverse pour reprendre l’avantage. Et comme à l’accoutumé, le CSC s’est tourné vers son buteur attitré pour repasser devant. Profitant une nouvelle fois des largesses de l’arrière garde kabyle, Abid est parvenu à doubler la mise pour les Vert et Noir, à la 66e minute. L’ancien attaquant du MCA a signé par la même occasion sa 16e réalisation de la saison et rejoint Oussama Darfalou (USMA) en tête du classement des buteurs.

Fort de cette victoire durement acquise, le CSC continue à caracoler en tête du classement avec 53 unités. A deux journées du terme de l’exercice 2017-2018, la formation de l’antique Cirta n’a besoin que d’un petit point pour officialiser son titre de champion, le 2e de son histoire après celui glané en 1997.

Après avoir perdu la finale de la Coupe d’Algérie face à l’USM Bel Abbès, disputée mardi dernier au stade du 5 Juillet, la JSK (11e – 33 pts) s’incline après une belle série de cinq matchs sans défaite, la première sous l’ère Bouzidi.

L’USMH en Ligue 2

Si les supporters du CSC ont déjà commencé à fêter le titre, ceux de l’USM El Harrach ont le moral dans les chaussettes. Battue par la JS Saoura (3-2), leur équipe vient d’enregistrer une énième contre-performance à domicile. Une défaite lourde de conséquence car elle envoi les Harrachi directement vers le palier inférieur.

Menée au score, par 2 buts à 0, après 22 minutes de jeu, l’USMH a réalisé l’exploit de refaire son retard en réduisant l’écart une première fois par Belarbi (32’) avant d’égaliser à la 68e minute par Mazari. Cependant, les Sudistes ont repris l’avantage à cinq minutes du terme du temps réglementaire, sur penalty, par Bourdim (85’) suite à une nouvelle faute de main de Chenoufi qui a été derrière le premier penalty sifflé en faveur de la JSS à la 20e minute.

Ainsi, après l’USM Blida, c’est au tour de l’USMH (15e – 25 pts) de prendre place dans l’ascenseur pour rejoindre la 2ème Division.

Qui rejoindra l’USMB et l’USMH

Si l’identité des deux premiers relégables est connue, il faudra, peut être, attendre l’ultime journée pour connaitra le troisième infortuné. En effet, dans la lutte pour la dernière bouée de sauvetage, l’US Biskra et l’Olympique de Médéa ont réussi leurs sorties.

Evoluant tous deux à la maison, les Biskris ont étrillé le DRB Tadjenanet (4-0), alors que l’OM a du batailler pour s’imposer face à l’USM Blida (2-1).

Grâce à ces succès, l’USB reste à la 14e position (30 pts) mais ne compte plus qu’un seul point de retard sur son adversaire du jour. Pour sa part, la bande à Sid Ahmed Slimani pointe à la 12e position avec 33 points.

En ouverture de cette 28e manche, disputée vendredi et samedi dernier, le MC Alger et l’ES Sétif se sont faits piéger dans leurs antres par l’USM Bel Abbès et le NA Hussein Dey. De son côté, l’USM Alger a réussi sa sortie, chez elle, en disposant du MC Oran.

Résultats complets des rencontres :

CS Constantine - JS Kabylie 2 -1

USM El Harrach - JS Saoura 2 - 3

Olympique de Médéa - USM Blida 2 - 1

CR Belouizdad - Paradou AC 2 - 1

US Biskra - DRB Tadjenanet 4 - 0

ES Sétif - NA Hussein Dey 1 - 2

MC Alger - USM Bel Abbès 1 - 2

USM Alger - MC Oran 3 - 1

Classement :