Coupe d’Algérie – 16es de finale : le NAHD, le CSC et l'USMBA passent, la JSS trépasse

Le NA Hussein Dey, le CS Constantine et l'USM Bel Abbès se sont qualifiés ce jeudi pour les 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football. Pour sa part, la JS Saoura a été éliminée, aux penaltys, par la surprenante formation de l’IB Lakhdaria.

Auréolé par sa qualification en 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le NA Hussein Dey a validé son billet pour les 16es de finale de l’épreuve populaire en disposant de l’Olympique Akbou (Division Honneur – D7).

Face au cendrillon de cette 55e édition de la Coupe d’Algérie, les Sang et Or ont dû patienter pour faire respecter la hiérarchie. En effet, les deux réalisations husseindéennes ont été scorées en seconde période par l’entremise de Lakdja (61') et Chouiter (89').

Au prochain tour, le NAHD se déplacera encore une fois à l’Est du pays pour défier l’USM Khenchela.

Exploit de l’IB Lakhdaria

La magie de Dame coupe a opéré une nouvelle fois et la victime s’appelle la JS Saoura. Les Aiglons du Sud, qualifiés en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, quittent la Coupe d’Algérie dès leur première apparition.

Les Jaune et Vert de la Saoura ont été sortis par une héroïque équipe de l’IB Lakhdaria, pensionnaire de la Division national amateur (DNA – D3). Devant un public totalement acquis à El Hamra, les joueurs de l’IBL ont réussi à résister durant 120 minutes, en dépit de l’écart de paliers, poussant la JSS à aller aux tirs au but. Une stratégie qui s’est avérée payante car la chance leur a souri lors de la fatidique épreuve des penaltys (4 buts à 3).

Le CSC et l’USMBA passent aussi

Par contre, la logique a été respectée lors des rencontres CS Constantine - RC Bougaâ (Régionale 1 - D5) et USM Bel Abbès - MS Cherchell (Régionale 1 - D5). Les Sanafir se sont imposés sur le score de 3 buts à 1, alors que l’USMBA, tenant du titre, a gagné par 2 buts à 0.

Pour leur prochaine sortie, le CSC jouera face à l’IB Lakhdaria, tandis que l’USMBA affrontera l’USM Alger dans la grande affiche des 16es de finale prévus à partir de ce vendredi.