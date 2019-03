NAHD : fin de mission pour Ighil Meziane

Ighil Meziane n'est plus l’entraineur du NA Hussein Dey. L’entraineur de 65 ans a quitté samedi la barre technique du club suite aux résultats négatifs enregistrés dernièrement par les Sang et Or.

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Nommé le 20 janvier dernier à la tête du NAHD, Ighil a vu sa nouvelle expérience dans son club de cœur prendre fin prématurément. Assurément, la direction de la formation banlieusarde n’a pas eu le nez creux dans son choix d’entraineur car l’équipe a raté ses deux principaux objectifs cette saison.

En effet, le Nasria reste sur deux, grosses, éliminations consécutives. La première, est intervenue le 17 mars dernier, en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), où les Nahdistes ont raté leur qualification pour les quarts de finale du tournoi continentale.

La seconde a eu lieu, jeudi dernier, en Coupe d’Algérie. Les camarades de Merbah Gaya ont été sortis en quart de finale de l’épreuve populaire par le CR Belouizdad.

Pour ce qui est du championnat, le NAHD pointe à la 9e position (27 pts) et compte quatre matchs de retard. C’est dire que le maintien est pratiquement assuré et le club est quasiment en vacance.

Mohamed Kermia