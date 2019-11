Ligue des champions - Groupe C (1e J) : l’USMA accrochée le Wydad Casablanca (1-1)

L’USM Alger a été tenue en échec par la formation marocaine du Wydad Casablanca (1-1), en match comptant pour la première journée (groupe C) de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique.

Il n’a fallu que cinq petite minutes pour voir ce derby maghrébin s’emballer. Et pour cause, les Rouge et Noir ont fait mouche très tôt dans cette partie en ouvrant la marque par l’entremise de Zouari (5’). Les Usmistes ont tenté de faire le break avant la pause citron mais la défense des visiteurs a réussi à tenir bon.

Contrairement à la première mi-temps, le Wydad s’est réveillé en seconde période et a fait l’essentiel du jeu. A la recherche de l’égalisation, les Marocains ont quasiment campé dans la moitié de terrain usmiste. Après plusieurs tentatives infructueuses, le WAC s’est vu récompenser à la toute dernière minute grâce au but de Aouk (89’).

L’USMA réalise ainsi une entrée en matière en demi-teinte et se contente du point du nul. Concernant l’autre match de la poule C, il aura lieu ce soir (20h00 algériennes) à Pretoria (Afrique du Sud) entre Mamelodi Sundowns et Petro Atlético (Angola).

Pour sa seconde sortie, l’USMA se déplacera en Angola, le 6 décembre prochain, pour défier le Petro Atlético.

De son côté, la JS Kabylie a réussi son entrée en lice dans le groupe D en battant les Congolais de l'AS Vita club (1-0), vendredi à Tizi-Ouzou.