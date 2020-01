Coupe d'Algérie : nouvelle programmation pour la suite des 16es de finale

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé ce mardi la reprogrammation des rencontres WA Boufarik - MC Alger et CRB Adrar - AS Aïn M’lila, comptant pour les 16es de finale de la Coupe d’Algérie.

Annoncé pour le 23 janvier, la confrontation entre le WA Boufarik et le MC Alger a été repoussée au 26 janvier. De son côté, la rencontre CRB Adrar - AS Aïn M’lila a été avancée au 18 janvier alors que cette dernière été programmée dans un premier temps pour le 4 février.

Par ailleurs, la FAF a indiqué que les deux derniers 16es de finale, à savoir, Paradou AC - MCB El Bayadh et ASM Oran - USM Alger, « restent à programmer ». La première partie devait avoir lieu le 29 janvier alors que la seconde était prévue pour le 4 février.

A titre de rappel, on connait l’identité de 12 des 16 qualifiés pour les 8es de finale de Dame Coupe. Il s’agit de : ASO Chlef, USM Bel-Abbès, USM Annaba, MC Oran, Amel Boussaâda, ES Guelma, CR Belouizdad, ES Sétif, CA Bordj Bou Arréridj, US Biskra, RC Arbaâ et CS Constantine.

Radio Algérie