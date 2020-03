21e journée : le CRB perd deux points à Chlef, le NAHD renoue avec la victoire

Le CR Belouizdad s’est contenté du nul lors de son déplacement à Chlef face à la formation de l’ASO (2-2), ce samedi, à l’occasion de la seconde partie de la 21e journée du championnat national de Ligue 1.

Dans un match aux objectifs diamétralement opposés, disputé à huis clos, les Chélifiens ont été les premiers à faire mouche, par l’entremise de Benamrane (42'), juste avant de rejoindre les vestiaires.

Pour sa part, le Chabab a répliqué à l’heure de jeu en égalisant par l’entremise de son métronome, Sayoud (60’), avant de repasser devant, trois minutes plus tard (63'), sur une réalisation signée Nessakh.

Groggy mais pas KO, l’ASO a su réagir rapidement pour remettre les pendules à l’heure grâce à Benhamla (70') limitant ainsi les dégâts.

Comme face au NC Magra, les Rouge et Blanc laissent filer de précieux points hors de ses bases, néanmoins, il parvient à conforter sa première place au classement (40 pts). Pour sa part, l’ASO fait du surplace est stagne à la 12e position avec 25 unités.

Le NAHD réapprend à gagner, le NCM déchante

Après cinq matchs sans le moindre succès (4 défaites, 1 nul), le NAHD goût à nouveau à la joie de la victoire. Hôtes du CS Constantine, les Sang et Or ont fait l’essentiel en première période en scorant dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire de Azzi (45’).

Alors que la dernière ligne droite se profite à l‘horizon, cette victoire tombe à point nommé pour le Nahdistes (15e- 19 pts) qui cèdent la dernière place au NC Magra (16e – 19 pts).

En effet, le promu s’est incliné à domicile face à l’AS Aïn M’lila (0-1) et réalise la plus mauvaise opération de cette journée.

Pas de vainqueurs dans les derbies

Les deux derbies de cette 21e manche n’ont pas vu de vainqueurs. À l’Ouest, le MC Oran et la JS Saoura se sont quittés sur le score de un but partout. Les Sudistes avaient pris l’avantage à la 48e minute par Abdeldjalil, alors que les Hamraoua ont égalisé par Mansouri (78').

À Alger, le Paradou AC et l’USM Alger se sont neutralisés également. Les Rouge et Noir, qui ne gagnent plus depuis six sorties, pensaient avoir fait le plus dur en marquant à la 82e minute par Zouari, toutefois, les Pacistes ont égalisé dans les ultimes secondes grâce un joli coup franc direct signé Bouzokh (90’+4).

L’ESS confirme et s’empare de la seconde place

Lors de la première partie de cette 21e manche, jouée jeudi, l’ES Sétif a confirmé sa bonne série du moment en se hissant sur la seconde marche du podium grâce à sa belle victoire acquise sur le terrain de l’US Biskra (0-2).

De son côté, la JS Kabylie a dominé l’USM Bel Abbès (2-0) et signe son retour sur le podium, alors que le MC Alger (4e – 34 pts), ex-dauphin du CRB, a reculé de deux rangs à la suite de son naufrage enregistré sur la pelouse du CA Bordj Bou Arreridj (3-0).

Résultats complets : US Biskra - ES Sétif 0 - 2 CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0 JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0 NA Husseïn Dey - CS Constantine 1 - 0 NC Magra - AS Aïn M'lila 0 - 1 MC Oran - JS Saoura 1 - 1 Paradou AC - USM Alger 1 - 1 ASO Chlef - CR Belouizdad 2 - 2

Classment :