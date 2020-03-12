بن فريحة تدعو خريجي مراكز التكوين المهني إلى التوجه نحو المقاولاتية وانشاء المؤسسات

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، هذا الخميس، بخنشلة، على ضرورة أن يتوجه الشباب من خريجي مراكز التكوين المهني نحو "خيار المقاولاتية وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة".

وأوضحت الوزيرة خلال تفقدها مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد مفرجي إبراهيم ببلدية بوحمامة وذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية أن دائرتها الوزارية "تشجع الشباب المتكونين بالتنسيق مع مختلف أجهزة دعم التشغيل لاستحداث مؤسسات من شأنها خلق الثروة ومناصب عمل".

ودعت بن فريحة الشباب الذين يزاولون التكوين بمختلف مراكز التكوين المهني والمعاهد المتخصصة للتوجه نحو دور المرافقة التي تم استحداثها مؤخرا عبر مختلف ولايات الوطن للحصول على المعلومات المتعلقة بتسهيل إنشاء مؤسسات مصغرة لخريجي القطاع.

وبمركز التكوين المهني والتمهين سعدودي لمبارك ببلدية قايس والمتخصص في الفلاحة، أبرزت الوزيرة أهمية التخصصات التي يعرضها هذا المركز في سوق العمل والاقتصاد والتي تتناسب مع خصوصيات ولاية خنشلة وتتماشى مع متطلبات سوق العمل بالنسبة لشباب المنطقة.

