تأجيل موعد دخول التكوين المهني إلى الأربعاء 13 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، هذا الخميس، عن تأجيل موعد دخول التكوين المهني إلى يوم الأربعاء 13 أكتوبر المقبل، بدلاً من يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الداخل.

في مراسلة للمدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين، ربطت الوزارة التأجيل بحتمية "توفير شروط الحماية الصحية اللازمة لكافة مستخدمي القطاع"، وعليه قرّرت أيضًا تمديد التسجيلات إلى غاية الأحد العاشر من أكتوبر، بغرض فتح مجال الالتحاق بالتكوين للراغبين في ذلك".

وتدعو الوزارة المدراء الولائيين إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح عمليات التلقيح على مستوى كافة المؤسسات التكوينية من أجل ضمان دخول تكويني آمن".