فيروس كورونا : وزارة الشؤون الدينية تعلن عن اتخاذ تدابير وقائية على مستوى مساجد الجمهورية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الخميس عن تدابير وقائية على مستوى مساجد الجمهورية لتفادي انتشار وباء كرونا وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول.

وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بلمهدي في تصريح صحفي بمقر وزارته بان إدارته اتخذت إجراءات لتفادي تفشي وباء كورونا من بينها "إعطاء توجيهات و تعليمات للمديرين على مستوى الولايات ومن خلالهم إلى أئمة المساجد، خاصة بالنسبة لجمعة الغد تحديدا، بالتقصير ما أمكن في الخطبة" وان يكون الموضوع حول التدابير الوقائية والتأكيد على أهمية الطهارة والوضوء.

و تندرج هذه التدابير ضمن المنظومة الصحية الوقائية التي وضعت في البلاد، مع تفاقم انتشار فيروس كورونا في بعض الدول و ظهور عدد من الحالات على مستوى الوطن.

و في ذات الإطار، أسدى المسؤول الأول عن القطاع جملة من التوجيهات للأئمة على المستوى الوطني و التي تقضي بالتركيز على هذه التدابير في الدروس التي يلقونها، خاصة ما يتعلق منها بالطهارة وعدم التلامس مع الناس من خلال التقبيل أو المصافحة لكونها "ليست ضرورية"، متوجها أيضا إلى أصحاب الأمراض المزمنة الذين دعاهم إلى عدم الذهاب إلى المساجد و عرض أنفسهم على المصالح المختصة في حال إحساسهم بالأعراض المرضية للفيروس.

كما دعا الوزير إلى التعامل مع هذا الوباء ككل الأمراض و"الابتعاد عن الهلع والجزع" و البقاء بعيدا ما أمكن عن التجمعات في المساجد والفضاءات التابعة له لان الوقاية واجبة مشددا على "دور الأئمة أي توجيه الناس إلى الرعاية الصحية والوقاية".

وفي هذا الصدد دعا كل فئات المجتمع بما فيها وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة إلى التجند للحفاظ على المجتمع والدولة والبيئة.

الجدير بالذكر أن آخر إحصائيات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كشفت بأنه ضن 24 شخصا حامل لفيروس كورونا منهم 10 غادروا المصالح الاستشفائية وبقي 14 شخصا لا يزالون في الحجر الصحي .