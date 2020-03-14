فيروس كورونا : تسجيل ثالث حالة وفاة و10 حالات جديدة مؤكدة بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات هذا السبت عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الى ثلاث وفيات.

ويتعلق الامر بامرأة تبلغ من العمر 51 سنة من ولاية البليدة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم أيضا تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة للفيروس ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة 37 حالة.

وأضاف ذات المصدر أن من بين ال10 حالات الجديدة، "7 سجلت بولاية البليدة، حيث كانت باتصال مع الحالات الأولى وحالتين (2) بولاية تيزي وزو وحالة واحدة (1) بالجزائر العاصمة".

كما أكدت الوزارة أن 12 مصابا غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم.

وأبرزت وزارة الصحة أن "التحقيق الوبائي مازال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين" وأن "نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب".

وللحد من "خطر استيراد و تفشي هذا الوباء العالمي" تذكر الوزارة "المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب الى بلدان نشاط هذا الوباء أن يؤجلوا رحلاتهم والرعايا المتواجدين في هذه البلدان أن يؤجلوا كذلك زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى.