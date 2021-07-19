مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية الصيني في زيارة رسمية للجزائر

يقوم هذا الاثنين ، مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، السيد وانع يي، على رأس وفد هام ، بزيارة رسمية إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الذين تربطهما اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة تم ابرامها سنة 2014.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أن السيد وانغ يي سيحظى خلال هذه الزيارة بمقابلة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة.

وتشكل هذه الزيارة - يضيف البيان - فرصة لتعميق المشاورات السياسية بين البلدين وتقييم التقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي،لاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية الخاصة بالهياكل والمنشآت القاعدية والاستثمارات المباشرة في كافة القطاعات الأولوية، فضلا عن الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا.

كما سيتطرق الجانبان إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.