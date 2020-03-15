وزارة الصحة تطلق موقعا إلكترونيا للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد

أطلقت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات, بالتنسيق مع وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, موقعا الكترونيا للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و شرح كيفية تفادي العدوى.

و يتضمن هذا الموقع (http://covid19.sante.gov.dz ) المتوفر باللغتين العربية و الفرنسية, عدة أقسام يمكن للمتصفح الاطلاع, من خلالها, على كل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا الذي أضحى وباء عالميا, و الذي بلغت عدد الإصابات المؤكدة به في الجزائر 45 حالة, حسب آخر الإحصائيات الرسمية.

و توفر أولى الصفحات الموجودة بالموقع, تعريفا موجزا و مبسطا لفيروس كورونا و نبذة عن تاريخ ظهوره الذي كان بمدينة يوهان الصينية, متبوعة بصفحة أخرى مخصصة للأسئلة الشائعة على غرار مصدر الفيروس و كيفيات انتقاله و تشخيصه, بالإضافة إلى أهم أعراضه المرضية و كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها, فضلا عن تعليمات موجهة للأشخاص الذين ينوون السفر.

كما يمكن للمهتمين الاطلاع, عبر نفس الصفحة, على جملة من المفاهيم الخاطئة المنتشرة لدى العامة حول هذا الوباء, على غرار إمكانية وجود خطر لدى استلام حزم أو رسائل من الصين و مدى جدوى الغرغرة و غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في تفادي الفيروس المذكور.

و في ذات السياق, خصصت صفحة أخرى للمتابعة اليومية التي تقوم بها وزارة الصحة في رصدها لتفشي فيروس كوفيد-19 بالجزائر, بالإضافة إلى نشر أهم التصريحات الرسمية في هذا الشأن.

أما الصفحة الرابعة فتضم تعليمات صحية لتجنب التقاط الفيروس خلال فترات السفر و أخرى موجهة لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم, فيما خصصت الصفحة الخامسة للرقم الأخضر (3030) الذي وضعته وزارة الصحة كجزء من خطتها للوقاية من الفيروس و الحد من انتشاره.

كما خصت وزارة الصحة, أيضا, فئة المسافرين بصفحة تتضمن نصائح مفصلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء تنقلاتهم, مدعومة بصور للشرح.

و في قسم آخر, يمكن للمتصفحين أخذ نظرة عن أهم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الصدد, و فضاء آخر موجه للمهنيين.