كوفيد-19 : وزارة الصحة تعلن عن اقتناء 7.5 مليون جرعة لقاح خلال 5 أيام

11/09/2021 - 10:06

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال الجمعة حصة جديدة من اللقاحات ضد فيروس كورونا تمثلت في 3 ملايين جرعة ليصل العدد الاجمالي للجرعات التي تم اقتناؤها ما بين 5 و10 سبتمبر الجاري 7.5 مليون جرعة، حسب ما أفاد به السبت بيان لذات الوزارة.

وأكد نفس البيان أنه "تزامنا مع الحملة الواسعة للتلقيح، تواصل الوزارة اقتناء الحصص المبرمجة من اللقاح ضد كوفيد-19 خلال الأيام القادمة" موضحة بأن مجمل اللقاحات المتحصل عليها يتم توزيعها على "جميع ولايات الوطن".

وتناشد وزارة الصحة بالمناسبة جميع المواطنين الإنخراط في الحملة الواسعة للتلقيح التي ستدوم إلى غاية نهاية السنة الجارية، حسبما ذكر ذات المصدر .

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الجزائر, مجتمع

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