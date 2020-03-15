تسجيل رابع وفاة بفيروس كورونا و ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 48 حالة

سجلت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، هذا الأحد، رابع وفاة بفيروس كورونا, فيما ارتفع مجموع الإصابات المؤكدة إلى 48 حالة.

و أوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل "11 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19), منها وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 84 سنة من ولاية البليدة"، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة "48 حالة, منها أربعة وفيات".

و في هذا السياق, أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل "تسع حالات بولاية البليدة, كانت على اتصال مع الحالات الأولية، بالإضافة إلى حالتين بولاية قالمة".

وتؤكد الوزارة على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة و تحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين", كما "يبقى نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته ساري المفعول, و الفرق الطبية مجندة و على أقصى درجات التأهب".

و إزاء هذا الوضع, توصي وزارة الصحة بـ"ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة في غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولي, مع الحرص, عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي و التخلص منه فورا بعد الاستعمال و غسل اليدين بعدها".

و للمزيد من المعلومات, تدعو الوزارة إلى تصفح موقعها www.sante.gov.dz.