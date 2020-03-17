وزارة السياحة تتخذ جملة من التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا

وضعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي جملة من التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لهذه الوزارة.

و أوضح البيان أن وزير القطاع حسن مرموري وجه تعليمة إلى كافة مسؤولي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارته وكذا المتعاملين السياحيين والفندقيين، "يحثهم على اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا الفيروس ، وذلك في إطار رفع درجة اليقظة وتعزيز قدرات العمل الإستباقي لأخطار انتشار هذا الفيروس ووضع حيز التنفيذ تدابير كفيلة بالوقاية والحد من عوامل انتقال العدوى".

وتتمثل هذه التدابير -حسب ذات المصدر- في "تنصيب خلايا اليقظة على مستوى كل الإدارات المركزية والخارجية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للوصاية وإخطار الخلية المركزية للوزارة مباشرة وبصفة مستعجلة عند تسجيل أي حالة مشتبه في إصابتها بهذا الفيروس ومتابعة تطور حالتها الطبية مع المصالح الصحية المختصة".

ومن بين التدابير أيضا "وجوب التنسيق المحكم مع المصالح الصحية المختصة إقليميا للتكثيف من نشاطات الوقاية والتحسيس الدائم ومتابعة التحقيقات الوبائية التي تباشرها مصالح الأوبئة والطب الوقائي في حالة ظهور أية حالة اشتباه بالإصابة بهذا المرض وكذا الامتثال الصارم لقواعد النظافة في أماكن العمل وتوفير الشروط الضرورية لضمان امن وسلامة المستخدمين".

وأقرت الوزارة كذلك بضرورة "توجيه الموظفين والأعوان والعمال الذين تظهر عليهم أعراض مرضية نحو المصالح الصحية مع استحداث خلية متابعة على مستوى كل إدارة لرصد المعلومات الضرورية واللازمة في هذا الشأن".