كوروفيد ريسكيو" تطبيق يضمن اقتفاء أثر الاشخاص المصابين و من كانوا في اتصال معهم بالجزائر

تم اطلاق تطبيقين رقميين يهدفان الى تحسيس و مساعدة المواطنين من اجل اتخاذ الاجراءات الضرورية لاحتواء و الحد من انتشار فيروس كورونا بالجزائر واحد يسمح بضمان عملية اقتفاء الاشخاص المصابين و الاشخاص الذين كانوا في اتصال معهم حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية.

و اوضح ذات المصدر ان مؤسستين ناشئتين مستضافتين لدى الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية قد تمكنتا من تطوير مبادرتين تهدفان الى مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19.)

و اشار ذات البيان الى ان الامر يتعلق بمؤسسة "تلغراف" التي وضعت نظاما بعنوان "كوروفيد ريسكيو" (كورونا انقاذ) يهدف الى استحداث قاعدة بيانات على مستوى وزارة الصحة من اجل تحديد المواطنين بمساعدة "رمز استجابة سريعة" موضحا ان هذا الاجراء يضمن اقتفاء الاشخاص المصابين و كذا الاشخاص الذين كانوا في اتصال معهم و ذلك بفضل تحديد الموقع الجغرافي.

اما المؤسسة الناشئة الاخرى "غولدن كورب ألجيريا" فقد طورت تطبيقا للوقاية و التحسيس يمنح للمستخدمين اشارات أنية حول وضعية تطور الفيروس و احصائيات حول انتشاره و كذا التوصيات و التعليمات الصحية من اجل الحد من اخطار العدوى.

و خلص ذات المصدر ان هذا التطبيق قد انجز بالشراكة مع ثلاثة اطباء من مستشفى الدويرة (جنوب غرب الجزائر العاصمة)