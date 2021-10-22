كورونا: 84 إصابة جديدة و61 حالة شفاء و2 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و2 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 61 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205.683 حالة من بينها 84 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.078 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.883 حالة.

كما يتواجد حاليا 13 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، 22 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.