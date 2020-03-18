فيروس كورونا : تسجيل سادس وفاة بالجزائر

سجلت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لها حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 6.

كما أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 12حالة جديدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا ،ليرتفع بذلك عدد الاصابات إلى 72 حالة منها 6 وفيات .

وتتعلق حالة الوفاة الجديدة برجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة، حسب الوزارة التي أوضحت ان الحالات الجديدة المسجلة تتمثل في "أربعة (4) حالات بولاية الجزائر العاصمة وأربعة (4) حالات بولاية البليدة وحالة واحدة (1) بولاية بجاية وحالة واحدة (1) بولاية سكيكدة وحالة واحدة (1) بولاية تيزي وزو وحالة واحدة (1) بولاية المدية".

وتؤكد الوزارة على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الاشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين" وان نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته "يبقى ساري المفعول كما تبقى الفرق الطبية مجندة و على أقصى مستويات التأهب".

و إزاء هذا الوضع، توصي وزارة الصحة بـ"ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولي، مع الحرص، عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي و التخلص منه فورا بعد الاستعمال و غسل اليدين بعدها".

و للمزيد من المعلومات، تدعو الوزارة إلى تصفح موقعها الالكتروني الرسمي www.sante.gov.dz.