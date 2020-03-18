فيصل دوس للإذاعة : طورنا نظاما إلكترونيا لحصر فيروس كورونا في الجزائر

كشف مدير الشركة الجزائرية الناشئة الرائدة في مجال الصحة فيصل دوس عن ابتكار نظام "covidrescue" الذي يمكن من محاصرة وباء كورونا عن طريق تحميل هذا التطبيق في الهواتف الذكية وربطها مباشرة مع الجهات المعنية للكشف عن الاشخاص المصابين وكذا الاشخاص المحتمل إصابتهم بفعل احتكاكهم المباشر مع حاميلي فيروس كورونا المستجد.

وقال دوس لدى حلوله ضيفا على ملتميديا الاذاعة الجزائرية إن التطبيق في مرحلته النهائية، وقد تم عرضه على وزارة المؤسسات الصغيرة و الناشئة واقتصاد المعرفة و سيحظي باهتمام وإشراف مباشر من وزارة الصحة التي ستتكفل باستقبال كافة المعلومات التي يتلقاها التطبيق من الهاتف الذكي .

وأكد فيصل دوس في معرض حديثه سهولة تحميل واستعمال التطبيق من قبل المواطن، فبعد التسجيل عبر الهاتف الذكي، سيتلقى الشخص المسجل رقما سريا، وكلما التقى بشخص اخر يقوم بنسخ ذلك الرقم بهاتفه، وفي حالة تعرض أي شخص مسجل لفيروس كورونا سيتمكن التطبيق من التعرف على جميع الاشخاص المحتكين به و"هذا ماسيمكننا من حصر هؤلاء الاشخاص وتوجيههم" نحو ما يتطلبه الوضع من تدابير ملائمة.

ودعا مدير هذه الشركة الناشئة والرائدة في مجال الصحة، كافة المواطنين الى "التعاطي بشكل ايجابي مع هذا النظام لأنه سيحميهم ويحمي الاشخاص المحيطين بهم، وسيكون وسيلة جد فعالة لحصر فيروس كورونا في الجزائر.

للإشارة فإن الفريق العامل على ابتكار وتطوير هذا النظام يتكون من 7 شباب جزائريين مبتكرين من داخل وخارج الوطن، على غرار حمزة سعدي المتواجد بكندا، و شعيب حامق من ستوكهولم، وكل من فيصل دوس وسامي شقعار ودوداح بلال ومحمد مولاي سيدي سليمان وقراص محمد أمين من الجزائر.

المصدر ملتميديا الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل