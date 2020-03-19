فيروس كورونا : تسجيل 8 وفيات من مجموع 82 إصابة مؤكدة

سجلت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات, هذا الخميس, عشر حالات جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19), منها وفاتين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82 حالة, من بينها ثماني وفيات.

وتؤكد الوزارة على أن "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته, يبقى ساري المفعول, كما تبقى الفرق الطبية مجندة و على أقصى درجات التأهب".

و إزاء هذا الوضع, توصي وزارة الصحة بـ"ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة في غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولي, مع الحرص, عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي و التخلص منه فورا بعد الاستعمال و غسل اليدين بعدها".

و للمزيد من المعلومات, تدعو الوزارة إلى تصفح موقعها www.sante.gov.dz.