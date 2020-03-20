والي برج بوعريريج: كل الموارد والوسائل سخرت لمواجهة فيروس كورونا

ضمن الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والتكفل الأمثل بالمصابين قامت ولاية برج بوعريريج بتنصيب خلية أزمة مهمتها تسخير الموارد المادية والبشرية واتخاذ الاجراءات الاتقنية والعملياتية والسهر على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لاحتواء انتشار الوباء والمحافظة على أرواح المواطنين.

وفي هذا السياق أشار والي ولاية برج بوعريرج بن مالك محمد في حوار مع إذاعة برج بوعريريج المحلية إلى أن خلية الأزمة نصبت يوم 12 مارس وانكبت جهودها على مواجهة فيروس كورونا عبر التنسيق بين مختلف القطاعات من حماية مدنية وتجارة وصناعة وطاقة من أجل تفعيل مخطط الإسعافات للتدخل السريع لافتا إلى أن عدة قرارات اتخذت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزير الداخلي

وأضاف الوالي أن الخلية تعمل 24/24 ساعة من أجل تسخير كافة الوسائل والموارد البشرية والمادية للحد من انتشار الفيروس إلى جانب منع كل النشاطات ذات الطابع الجماهيري على غرار الحفلات والأعراس والمؤتمرات والنشاط الثقافية بالتزامن مع إطلاق عملية تحسيسية عبر كل الوسائط الإعلامية وتوفير مستلزمات النظافة فضلا عن تعقيم المرافق العمومية والإدارية والأسواق وتوسيع نظام اليقظة.

وكإجراء احترازي أوضح الوالي أنه تم إحصاء مرافق تابعة لوزارة الصحة و قطاعات أخرى قد يتم تسخيرها إذا اقتضت الحاجة لافتا في ذات السياق لفت إلى أن العيادات الخاصة أعربت عن استعداداها للمساهمة بأسرة إضافية تحسبا لوجود حالات إصابة جديدة.

من جهة أخرى حي المواطنين على تفاعلهم مع الحملات التحسيسية والتكافل الاجتماعي الذي طبع عملية التعقيم ونظافة المحيط.

ودعا المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة وعدم الهلع وتحلي بالهدوء وضبط النفس مشيرا إلى وجود حالتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا وأنه تم وضع كل الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المصابين في الحجر الصحي كما تم تعقيم المنطقة التي كانوا يتواجدون بها.

من جهة أخرى طمأن المواطنين بخصوص وفرة كل المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعارها العادية.