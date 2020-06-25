السعودية: إقامة الحج "بأعداد محدودة جدا" من الجنسيات المتواجدة داخل المملكة

قررت وزارة الحج و العمرة بالمملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه تم أخذ هذا القرار "نظرذا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم".

أضاف البيان "انطلاقذا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت المملكة منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةذ إسلاميةذ ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميذا، ودعمذا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس".

‏‎وتابع بيان الوزارة "في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميذا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدذا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصذا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيذا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقذا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".