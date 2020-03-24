شباب بلوزداد : أعضاء النادي يتبرعون بنسبة 25 % من رواتبهم لمحاربة وباء كورونا

أفاد شرف الدين عمارة، الرئيس المدير العام لمجمع مدار، المالك لأغلبية أسهم شباب بلوزداد (الرابطة الأولى لكرة القدم)، هذا الجمعة، أن مختلف أعضاء النادي من بينهم اللاعبين، قرروا التبرع بنسبة 25 % من رواتبهم لمساعدة طواقم المستشفيات في مهمتهم لمحاربة تفشي جائحة كورونا فيروس.

وصرح المسؤول الأول في النادي البلوزدادي للإذاعة الوطنية قائلا : "بالنظر إلى الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، قرر أعضاء النادي من بينهم اللاعبين منح نسبة 25 % من رواتبهم إلى صندوق التضامن الوطني لمحاربة وباء كورونا.

كل من ينتمي إلى عائلة شباب بلوزداد من لاعبين، إداريين وأطقم فنية، رحب بالفكرة وتحمس لها خدمة وحماية لوطننا".

وبلغ عدد الأشخاص المتوفين بالجزائر بسبب جائحة كورونا فيروس، التي تفشت في أكثر من 150 دولة في العالم، تسعة من بين 90 حالة إصابة مؤكدة (49 رجلا و 41 سيدة) عبر 17 ولاية، أبرزها البليدة والجزائر العاصمة، حسب آخر إحصائيات كشفت عنها مساء أمس الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأضاف عمارة: "اغتنم الفرصة بصفتي مسؤولا عن مجمع مدار لأدعو جميع زملائي المسؤولين عن باقي المؤسسات الوطنية والخاصة و المجمعات الاقتصادية ليساهموا في محاربة هذا الوباء.

أدعوهم في هذا الظرف بالذات ليساهموا في هذه الحملة التضامنية".

ليتابع: "سلطات البلد والمسؤولون على الرياضة اتخذوا إجراءات نحن ندعمها ونعمل على تطبيقها، وهي قرارات تأكد أن حياة البشر و الرياضيين أهم من المتعة و الرياضة في حد ذاتها".

للتذكير أن وزارة الشباب والرياضة اتخذت يوم الأحد الفارط، جراء الوضعية الصحية للبلاد، قرار تأجيل كل التظاهرات الرياضية وغلق كل الهياكل الرياضية وتلك الخاصة بالشباب والترفيه إلى غاية 5 أفريل المقبل.