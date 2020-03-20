كورونا: رياض محرز ينضم إلى الحملة التحسيسية ضد الوباء

انضم قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز هذا الجمعة إلى الحملة التحسيسية ضد وباء كورونا الجديد ( كوفيد- 19)، المستفحل حاليا في 157 بلدا في العالم ، منها الجزائر.

وإنطلقت الحملة التحسيسية مؤخرا عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بمشاركة العديد من الرياضيين الجزائريين ، منهم من هو متقاعد، على غرار اللاعب الدولي عنتر يحي، مصارعة الجيدو، سليمة سواكري والبطل الأسبق في سباق 800 م ، جبير سعيد قرني ، حيث ساهموا في حملة مكافحة الوباء العالمي.

وقال وسط الميداني الهجومي للنادي الإنجليزي، مانشستر سيتي :" إخواني أخواتي ، نعيش ساعات عصيبة، احترموا توصيات المصالح الصحية ، ابقوا في منازلكم ، اغسلوا أيديكم بانتظام ، وتجنبوا الاتصالات المباشرة مع أشخاص آخرين .

هذا هو الحل الوحيد لتجنب وباء كورونا."من جهته، إعتبر الدولي الجزائري السابق لفريق سانت اتيان الفرنسي ، رياض بودبوز، المتواجد في الحجر الصحي بسبب وباء كورونا ، ان "الحفاظ على الصحة أولوية في هذا الوقت العصيب."وكتب بودبوز في حسابه على تويتر : " نعيش أزمة لم يسبق لنا أن عشناها من قبل، إذن المهم هو أن نبقى في صحة جيدة.

كرة القدم ليست أولوية في الوقت الراهن ." وقبل هؤلاء اللاعبين ، شارك العديد من النجوم الكروية الجزائرية على غرار ياسين ابراهمي ، سفيان فغولي وإسلام سليماني في حملة وقائية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، لتشجيع مواطنيهم على التقيّد بالتعليمات المعمول بها في إطار التصدي للجائحة التي أدت إلى هلاك آلاف الأشخاص عبر العالم ، سيما في الصين، ايطاليا، فرنسا واسبانيا .

وأهاب اللاعبون الجزائريون عبر فيديوهات نشروها على صفحاتهم في الفضاء الأزرق ، مواطنيهم لاحترام التعاليم الوقائية للحيلولة دون انتشار وباء كوفيد -19 الذي خلف حتى تاريخ 19 مارس ، 9 وفيات بالجزائر، و 90 حالة مؤكدة ،حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ومن بين الفيديوهات الأكثر متابعة، ذلك الذي يوضح، كيفية حك اليدين بالماء والصابون وعدة نصائح وجهها الرياضيون كتفادي الخروج إلا للضرورة وتجنب الاحتكاك بالآخرين.

وجاء عنوان الفيديو "ارفع تحدي حملة غسل الأيادي للمنظمة العالمية للصحة"

SafeHandsChallengeOMS# للوقاية من انتشار وباء كورونا #COVID19.