الحماية المدنية تعزز الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

قامت المديرية العامة للحماية المدنية بوضع عدة إجراءات وتدابير حيز التنفيذ اتخذتها عبر كافة ربوع الوطن وعن طريق جميع الوحدات التابعة لها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا، حسب ما أورده هذا الأحد بيان للمديرية.

وتتمثل هذه الإجراءات في تنظيم خرجات وقوافل توعوية تجوب كل الشوارع لحث المواطنين على البقاء في بيوتهم باستعمال المكبرات الصوتية تحت شعار "وعينا يحمينا" وخرجات تحسيسية لفائدة التجار تتمثل في كيفية تنظيم عملية البيع وكذا حث المواطنين باحترام التباعد الاجتماعي عند الوقوف من أجل الشراء.

كما تتمثل أيضا في القيام بتحسيس المواطنين على كيفية احترام شروط النظافة والتعقيم وحتى كيفية غسل الأيدي عدة مرات في اليوم وكذا قيام جميع الوحدات عبر كامل الولايات بعمليات التعقيم لدور المسنين وأماكن التجمعات والمؤسسات العمومية والاستشفائية ومراكز الطفولة المسعفة والساحات العمومية.

كما تم تخصيص جهاز أمني لحراسة ومرافقة المسافرين القادمين من مختلف الجهات إلى أماكن الحجر الصحي.