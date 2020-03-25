كورونا: الرئيس تبون يتصل هاتفيا بنظيره الموريتاني للاطمئنان على الوضعية الصحية في بلاده

25/03/2020 - 19:35

 اتصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء هاتفيا بنظيره الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للاطمئنان على الوضعية الصحية في بلاده على ضوء تفشي وباء فيروس كورونا في العالم، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه "اتصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم هاتفيا بأخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للاطمئنان على الوضعية الصحية في البلد الشقيق، على ضوء تفشّي وباء كورونا فيروس في العالم".

وأوضح ذات المصدر أنه و"أثناء هذه المكالمة الهاتفية، أعرب السيد الرئيس عن تضامن الجزائر، واستعدادها الدائم لمساعدة أشقائها الموريتانيين في السراء والضراء".

وبدوره عبر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن "تأثره بمبادرة رئيس الجمهورية الأخوية، وتقديره لموقفه في هذه اللحظات الصعبة، كما طمأنه بأن الوضع متحكم فيه، وأن كل الإجراءات الاحتياطية اتخذت لمواجهة أي طارئ"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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العالم, افريقيا

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