كورونا: الجزائر تسجل 42 إصابة جديدة و حالة وفاة خلال 24 ساعة الاخيرة

سجلت الجزائر حسب آخر حصيلة كشف عنها ، اليوم الجمعة ، بالجزائر العاصمة ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور ، جمال فورار ، 42 إصابة جديدة مؤكدة و وفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر مسجلة بولاية برج بوعريريج وهي امرأة مغتربة تبلغ من العمر 71 سنة .

لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 409 حالة مؤكدة و 26 حالة وفاة ، موزعة على 11 ولاية منها 9 حالات على مستوى ولاية البليدة . أما العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى يبقى دون تغيير أي 29 حالة .

وأشارالبروفيسور ، جمال فورار ، إلى أن "هذه الحالات المؤكدة الـــ 409 موزعة عبر 36 ولاية من بينها 180 حالة بالبليدة أي 44 بالمائة من الحصيلة الإجمالية" مضيفا أن "75 بالمائة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا سجلوا على مستوى خمسة (05) ولايات وهي البليدة والجزائر ووهران وتيزي وزو وتيبازة" في حين أن "16 ولاية أخرى أحصت ما بين حالة واحدة (01) وثلاث (03) حالات".

وأوضح أنه من بين 409 حالة مؤكدة "يوجد 225 رجل و184 امرأة" مشيرا إلى أن "35 بالمائة منهم يزيد عمرهم على 60 سنة".

وأضاف المصدر ذاته ، أن "إجمالي الوفيات الـــ 26 سجلت على مستوى 11 ولاية منها 9 حالات في ولاية البليدة أي 35 بالمائة في حين أن متوسط سن هذه الوفيات هو 64 سنة ويعاني أغلبهم من أمراض مزمنة"، مشيرا ، إلى أن عدد "الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء لم يتغير وهو 29 شخصا".

كما ذكر بضرورة "احترام توصيات المختصين فيما يخص قواعد النظافة الشخصية والبيئية وكذا ظروف الحجر الصحي تفاديا لانتشار الوباء".

وألح كذاك على ضرورة احترام الحجر الصحي الجزئي الذي تم توسيعه لتسع (09) ولايات وهي باتنة وتيزي وزو وسطيف وقسنطينة والمدية ووهران وبومرداس والوادي وتيبازة.