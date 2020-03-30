كورونا: وزير الصناعة يحث المجمعات الصناعية العمومية على رفع الإنتاج

أسدى وزير الصناعة والمناجم، فرحات ايت علي براهم، تعليمات للمجمعات الصناعية العمومية، المنتجة للمواد أكثر طلبا في ظل تفشي وباء كورونا فيروس، للرفع قدراتها الإنتاجية لسد حاجيات المواطنين ، حسبما أفاد به الاثنين،بيان للوزارة.

في هذا الصدد أمر الوزير كل من مجمعات صيدال (مجمع الصناعات الصيدلانية)، اغروديف (مجمع الصناعات الغذائية)، جيتكس (مجمع الصناعات النسيجية والجلود) و" آ سي أس" (المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية) و ديفاندوس (مجمع الصناعات المختلفة) بتكييف منتجاتها ورفع قدرات وحداتها الإنتاجية.

وأكد الوزير، بأن دائرته الوزارية ستبقى في اتصال و استماع دائم لكل الانشغالات والصعوبات التي يمكن أن تواجه هذه المجمعات للتموين بالمواد الأولية الضرورية لنشاطها (صعوبات مالية، التوطين البنكي، الجمركة وغيرها ...) لاتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع هذه العوائق في ظل الظروف الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة وباء كورونا.