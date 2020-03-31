كورونا : الرئيس تبون يعلن عن استحداث علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة العمومية

﻿أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وقع، صباح اليوم، على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وأوضح رئيس الجمهورية في لقاء صحفي مع وسائل إعلام وطنية، أن هذه العلاوة تدفع شهريا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد.

وتدفع هذه العلاوة، في شكل مبالغ جزافية، تتراوح ما بين 10 آلاف دج بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، 20 ألف دج للمستخدمين شبه الطبيين و 40 ألف دج للمستخدمين الطبيين.

كما أعلن أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه الى فئات أخرى من المستخدمين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 15 فيفري 2020.