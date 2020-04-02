وزارة التربية تسطر خطة طوارئ لمجابهة انقطاع التعليم خلال مدة تعليق الدراسة

أعلنت وزارة التربية الوطنية هذا الخميس عن "خطة طوارئ" تتضمن جملة من التدابير لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة بدءا من يوم الأحد المقبل إلى غاية يوم 19 أفريل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "تبعا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضي بتمديد تعليق الدراسة في كل المراحل التعليمية كإجراء احترازي ووقائي للحد من تفشي فيروس كورونا، تعلن وزارة التربية تمديد تعليق الدراسة على كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث، بدءا من يوم الأحد 05 أفريل 2020 إلى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020"، مؤكدة أنها سطرت "خطة طوارئ" تتضمن تدابير لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ خلال فترة الحجر .

وتشمل هذه التدابير إعداد "برنامج تعليمي بالتنسيق مع وزارة الاتصال موسوم بـ "مفاتيح النجاح" يبث دروسا نموذجية للفصل الثالث من السنة الدراسية 2019 - 2020، بدءا من يوم الأحد 05 أفريل 2020 عبر قنوات التلفزيون العمومي، لفائدة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، والسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، وفق برنامج زمني للبث التلفزيوني سينشر في بيان لاحقا".

كما سيتم "تفعيل وتوسيع جهاز الدعم المدرسي عبر الانترنت بدءا من يوم الأحد 05 أفريل 2020، من خلال الأرضيات الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي وفق برنامج زمني للولوج إلى هذه الأرضيات سينشر في بيان لاحق".