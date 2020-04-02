سيدة مصابة بــ" كورونا " تحث المواطنين باحترام إجراءات الحجر الصحي لأن ألمه لا يطاق

حثت سيدة مصابة بفيروس كورونا من ولاية سطيف في رسالة بثتها القناة الأولى في شكل صورة صوتية بعث بها صلاح الدين بن غتقة من إذاعة سطيف المحلية ، فيها المواطنين الجزائريين باحترام إجراءات الحجر الصحي لأن ألم كورونا لا يطاق .

وجهت إحدى المصابات بفيروس كورونا - والمتواجدة حاليا بالمستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور بسطيف - رسالة تدعوهم فيها هذا نصها الصوتي كاملا :" صدقوني إن الأمر ليس سهلا وان الخطورة لهي كبيرة جدا ومن يعتقدون أن الأمر لعب فليعلموا أن فيروس كورونا ليس بلعبة ... واني بإذن الله سأقاوم و سأتمسك بالشجاعة كسلاح و سأشفى منه بإذن الله ."

وبعثت السيدة " المصابة بالفيروس " و التي تمكث منذ 5 أيام بالمستشفى برسالة مطمئنة عن حالتها بفضل مجهودات الأطباء قائلة :" أحمد الله أنني اليوم عادت إلي القدرة على التنفس وان دواء الكلوروكين قد أفادني وهو ذو مفعول ايجابي كما أثنت على الطاقم الطبي الذي لم يبخل - حسبها – لا علي أو على باقي المرضى فردا فردا . متمنية من نفسها لنفسها أن تقضي أيام رمضان المبارك وسط عائلتها ".

وتتماثل ، حسب ذات المصدر ، حاليا المصابة إلى الشفاء بفضل مجهودات الطاقم الطبي الذي يسهر على معالجة المرضى بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى سطيف .

المصدر : القناة الأولى / إذاعة سطيف