غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار بمختلف أنحاء العالم للمساعدة في وقف انتشار كورونا

﻿ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة من تأثير فيروس (كورونا) على المناطق التي تشهد نزاعات مضيفا إن "الأسوأ لم يأت بعد"، ودعا إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

وقال غوتيريس- في تصريح صحفي اليوم "نحشد جهودنا لوقف النزاعات في العالم للتصدي للوباء" موضحا أن "مجلس الأمن صامت حول (كورونا) ومهمته العمل للتصدي للوباء".

وأضاف إنه "توجد فرصة للسلام لكننا بعيدون عن تحقيقه.. الحاجة إلى ذلك عاجلة.. ستصل عاصفة الفيروس حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

وأكد غوتيريس، في وقت سابق أن مبعوثيه في ليبيا واليمن (استيفاني ويليامز ومارتن غريفيث) يعملان بكل جدية مع الأطراف المعنية في كلا البلدين من أجل حثها على الالتزام بوعود وقف إطلاق النار لإفساح المجال لجهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة 53 ألفا و693 شخصا في العالم منذ ظهوره، في ديسمبر بالصين، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11،00 ت.غ من يوم الجمعة.