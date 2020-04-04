إعفاء الجمعيات الخيرية من المستحقات الضريبية والجمركية وتسهيلات جبائية لفائدة المؤسسات

دعت وزارة المالية، السبت الجمعيات ذات الطابع الإنساني أو الخيري المعتمدة قانونا و كذا الهلال الأحمر الجزائري الى التقدم الى مديريات الضرائب الولائية و الى مفتشيات أقسام الجمارك للاستفادة من الاعفاءات التي يتضمنها التشريع فيما يتعلق بأعمال التضامن.

و في بيان لها، ذكرت الوزارة أنه "بالنسبة لأعمال التضامن، يتعين التذكير بأن التشريعات الجبائية و الجمركية السارية تقضي بأن الجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الإنساني أو الخيري، المعتمدة قانونا، إلى جانب الهلال الأحمر الجزائري، تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص البضائع المرسَلة إليهم في شكل هبات، والمخصصة للتوزيع المجاني للأغراض الخيرية أو الطبية".

و على هذا الأساس، دعت الوزارة الجمعيات المعنية ل" التقرب من مديرية الضرائب للولاية (المديرية الفرعية للعمليات الجبائية) التي ينتمي إليها مقرها الرئيسي، للحصول على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بتقديم قائمة السلع التي من أجلها تطلب الإعفاء".

علاوة على ذلك، يتعين على الجمعيات المعنية التقدم أمام مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليمياذ، من أجل الحصول على إذن الجمركة مع الإعفاء من حقوق الاستيراد، بتقديم تعهد خطي يحدد وجهة هذه السلع حيث تستفيد عمليات جمركة هذه السلع من إجراء معجَّل.

و لمزيد من المعلومات، دعت الوزارة الجمعيات المعنية للتقرب من مصالح الضرائب والجمارك المختصة إقليميا.

تسهيلات جبائية لفائدة المؤسسات

كما أعلنت وزارة المالية عن جملة من التسهيلات التي اعتمدتها الادارة العامة للضرائب لفائدة المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا العالمي.

و حسب بيان للوزارة، فان هذه التسهيلات، التي تندرج ضمن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية و الرامية إلى تخفيف الانعكاسات المالية السلبية على المؤسسات، و الناتجة عن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد حاليا، تشمل تأجيل إيداع التصريحات الجبائية.

وقد تقرر تمديد ايداع التصريح الشهري G n 50 ( المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي و المهن الحرة) لشهري فبراير و مارس و دفع الحقوق و الرسوم المتعلقة بهما، إلى غاية يوم 20 ماي 2020.

واضاف البيان انه يتعين على المكلفين بالضريبة إيداع التصريحات الثلاث ( فبراير، مارس، أفريل) بحلول التاريخ المذكور أعلاه، و دفع الحقوق ا المتعلقة بها.

أما المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية و دفع الضرائب و الرسوم المستحقة الكترونيا.

و بخصوص التصريح الفصلي سلسلة G n 50 ter ( المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة – التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي- أجور الفصل الأول من سنة 2020) فقد تقرر تمديد أجل إيداع هذا التصريح بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و أجور يناير، فبراير و مارس إلى غاية 20 ماي 2020.

وقد تقرر بخصوص التصريح السنوي للنتائج ( نظام الربح الحقيقي) تمديد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج ( الميزانية السنوية و الملحقات) إلى غاية يوم 30 جوان 2020.

أما بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، فيمدد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج إلى غاية يوم 31 ماي 2020.

و أشار نفس المصدر الى أن أجل تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة على أرباح الشركات هو عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح السنوي للنتائج.

و فيما يتعلق بالتصريح السنوي للمداخيل سلسلة G n 1 ( مستغلوا المؤسسات الفردية) قررت ادارة الضرائب تمديد أجل إيداع التصريح السنوي للمداخيل (الضريبة على الدخل الإجمالي - محلّ الإقامة) إلى غاية يوم 30 جوان 2020.

ومن جهة أخرى، تقرر تمديد أجل دفع القسط الوقتي الأول للضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات إلى غاية يوم 20 جوان 2020.

و يمكن للمكلفين بالضريبة الذين يعانون من وضعية مالية صعبة، التماس الاستفادة من جدول زمني لتسديد ديونهم الجبائية، حسب ما أعلنته الوزارة في بيانها.

كذلك، يمكن للمكلفين بالضريبة المستفيدين من جدول زمني أن يلتمسوا تعديل هذا الأخير إذا كانوا يُعانون من نقص في السيولة.

و في نفس السياق، قررت ادارة الضرائب تعليق تطبيق أحكام المادة 15 من قانون المالية لسنة 2020 الخاصة بِعملية فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة بالنسبة للسنة المالية 2016 و ما يليها.

و في الأخير، ذكرت الوزارة المكلفين بالضريبة أن "المصالح الجبائية تبقى في الخدمة قصد التكفل بتصريحاتهم و دفع الحقوق المستحقة و كذا التكفل بطلباتهم و انشغالاتهم الضرورية لممارسة نشاطهم".